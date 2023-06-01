عربي

شاهد: لحظة عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين ورجوة السيف

شاهد: لحظة عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين ورجوة السيف
زفاف الأمير الحسين ورجوة السيف
رام الله - دنيا الوطن
بدأت مراسم حفل عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف، في قصر زهران.

ووصل الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى قصر زهران وسط عمّان، مع معزوفات تطلقها فرقة القوات المسلحة وموسيقاتها.

واستقبل الملك عبد الله والملكة رانيا الضيوف، حيث يحضر مراسم عقد القران قرابة 150 شخصا من أفراد العائلة الهاشمية وضيوف الأردن من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

ووصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد إلى قصر زهران لإتمام عقد قرانه على الآنسة رجوة خالد السيف.

ووصلت رجوة خالد السيف يرافقها الأمير هاشم بن عبدالله والأميرة سلمى بنت عبدالله، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، حيث تقلها سيارة "رولز رويس 1967" صُنعت للملكة الراحلة زين الشرف، واستخدمت مؤخرا من قبل الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله.

وعقد القران إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة بحضور الشهود على العقد وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الآنسة رجوة.

وشهد على عقد القران، الملك عبدالله الثاني والأمير الحسن بن طلال.

ويرتدي ولي العهد بدلة مستوحاة من تصميم البدلة التي ارتداها الملك في حفل زفافه وصممت أكمام البدلة بشكل يشبه البدلة الأصلية التي ارتداها صاحبا الملك عبدالله الثاني والملك عبدالله الأول.

 


أخبار ذات صلة

كيف اختتم حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين؟

كيف اختتم حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين؟

الرياض وواشنطن تعلقان مباحثات جدة بشأن السودان

الرياض وواشنطن تعلقان مباحثات جدة بشأن السودان

الرئيس الأميركي يهنئ الأمير الحسين بمناسبة زفافه.. ماذا قال؟

الرئيس الأميركي يهنئ الأمير الحسين بمناسبة زفافه.. ماذا قال؟

صور وفيديو.. الموكب الأحمر المهيب في زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة

صور وفيديو.. الموكب الأحمر المهيب في زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة

الأردن: مرسوم ملكي بمنح رجوة بلقب أميرة

الأردن: مرسوم ملكي بمنح رجوة بلقب أميرة

شاهد: لحظة عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين ورجوة السيف

شاهد: لحظة عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين ورجوة السيف

الزفاف الملكي.. ضيوف من 70 دولة وأكثر يحضرون حفل زفاف الأمير الحسين

الزفاف الملكي.. ضيوف من 70 دولة وأكثر يحضرون حفل زفاف الأمير الحسين

واشنطن تحدد شرطها لاستئناف الوساطة في ملف السودان

واشنطن تحدد شرطها لاستئناف الوساطة في ملف السودان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تحذر من سياسة الاحتلال بالاغتيال التدريجي للأسير المحرر محمد زهران

هيئة الأسرى تحذر من سياسة الاحتلال بالاغتيال التدريجي للأسير المحرر محمد زهران

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

حماس: عمليات المقاومة في الضفة تربك حسابات منظومة الاحتلال

حماس: عمليات المقاومة في الضفة تربك حسابات منظومة الاحتلال

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

الاحتلال يشن حملة مداهمات في الضفة تخللتها اعتقالات ومواجهات

الاحتلال يشن حملة مداهمات في الضفة تخللتها اعتقالات ومواجهات

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح الجمعة؟

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح الجمعة؟

أجواء خماسينية شديدة الحرارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الإثنين المقبل

أجواء خماسينية شديدة الحرارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الإثنين المقبل

فلسطين تحصد ثلاثة مراكز بالمرحلة النصف نهائية بمسابقة &quot;تكنوفيشين&quot; للفتيات

فلسطين تحصد ثلاثة مراكز بالمرحلة النصف نهائية بمسابقة "تكنوفيشين" للفتيات

منوعات

شاهد.. رامز أمير يحتفل بزفافه رغم العاصفة التُرابية

شاهد.. رامز أمير يحتفل بزفافه رغم العاصفة التُرابية

بالفيديو.. خالد سليم يحتفل بتخرج ابنته نور

بالفيديو.. خالد سليم يحتفل بتخرج ابنته نور

بفستان جريء.. نورهان منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بفستان جريء.. نورهان منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تطورات الحالة الصحية للفنان طارق عبد العزيز

تطورات الحالة الصحية للفنان طارق عبد العزيز

بأجواء رومانسية.. شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

بأجواء رومانسية.. شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاهد.. إطلالة ملكية ثانية للأمير الحسين وزوجته

شاهد.. إطلالة ملكية ثانية للأمير الحسين وزوجته

بالفيديو.. محمد عبده وعمر العبداللات يُشعلان زفة الأمير الحسين

بالفيديو.. محمد عبده وعمر العبداللات يُشعلان زفة الأمير الحسين

بالصور.. تفاصيل إطلالة الأميرة رجوة بحفل زفافها الملكي

بالصور.. تفاصيل إطلالة الأميرة رجوة بحفل زفافها الملكي

وسط تشجيع الجمهور.. أحلام تعلن بداية حفظها القرآن الكريم

وسط تشجيع الجمهور.. أحلام تعلن بداية حفظها القرآن الكريم

بسمة بوسيل بعد إعلان أغنيتها الجديدة: &quot;في ناس بيحاولوا يمسحوا كل شيء من صفحتي&quot;

بسمة بوسيل بعد إعلان أغنيتها الجديدة: "في ناس بيحاولوا يمسحوا كل شيء من صفحتي"

عربي

الرياض وواشنطن تعلقان مباحثات جدة بشأن السودان

الرياض وواشنطن تعلقان مباحثات جدة بشأن السودان

الرئيس الأميركي يهنئ الأمير الحسين بمناسبة زفافه.. ماذا قال؟

الرئيس الأميركي يهنئ الأمير الحسين بمناسبة زفافه.. ماذا قال؟

صور وفيديو.. الموكب الأحمر المهيب في زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة

صور وفيديو.. الموكب الأحمر المهيب في زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة

الأردن: مرسوم ملكي بمنح رجوة بلقب أميرة

الأردن: مرسوم ملكي بمنح رجوة بلقب أميرة