شاهد: لحظة عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين ورجوة السيف









رام الله - دنيا الوطنبدأت مراسم حفل عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف، في قصر زهران.ووصل الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى قصر زهران وسط عمّان، مع معزوفات تطلقها فرقة القوات المسلحة وموسيقاتها.واستقبل الملك عبد الله والملكة رانيا الضيوف، حيث يحضر مراسم عقد القران قرابة 150 شخصا من أفراد العائلة الهاشمية وضيوف الأردن من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.ووصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد إلى قصر زهران لإتمام عقد قرانه على الآنسة رجوة خالد السيف.ووصلت رجوة خالد السيف يرافقها الأمير هاشم بن عبدالله والأميرة سلمى بنت عبدالله، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، حيث تقلها سيارة "رولز رويس 1967" صُنعت للملكة الراحلة زين الشرف، واستخدمت مؤخرا من قبل الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله.وعقد القران إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة بحضور الشهود على العقد وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الآنسة رجوة.وشهد على عقد القران، الملك عبدالله الثاني والأمير الحسن بن طلال.ويرتدي ولي العهد بدلة مستوحاة من تصميم البدلة التي ارتداها الملك في حفل زفافه وصممت أكمام البدلة بشكل يشبه البدلة الأصلية التي ارتداها صاحبا الملك عبدالله الثاني والملك عبدالله الأول.