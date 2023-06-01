بينهم طفلان.. مقتل ثلاثة أشخاص بهجوم جوي استهدف العاصمة كييف

قُتل ثلاثة أشخاص بينهم طفلان، في هجوم جوي استهدف العاصمة كييف فجر الخميس.



وأعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف على تطبيق (تلغرام)، "قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بجروح في منطقة ديسنيانسكي".



وأضافت أن اثنين من القتلى الثلاثة "هما طفلان يتراوح عمرهما بين 5-6 سنوات و12-13 عاما"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



من جهته قال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عبر التطبيق نفسه "وفقا للتقارير الأولية لفرق الإنقاذ، تم العثور على ثلاثة قتلى، بينهم طفلان، وأربعة جرحى".



يشار إلى أن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت هذا الأسبوع للعديد من الصواريخ الروسية، وفق وسائل إعلام أوكرانية.



رام الله - دنيا الوطن