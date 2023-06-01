الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في تركيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم الخميس، عن النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 أيار/ مايو الماضي.وبحسب بيان صادر عن الهيئة العليا للانتخابات، فإنه تم الانتهاء من الاعتراضات، وأرسلت النتائج النهائية لانتخابات الإعادة الرئاسية إلى الجريدة الرسمية لإعلانها.وفي انتخابات الإعادة لاختيار الرئيس، أدلى 52 مليون و93 ألفاً و375 ناخباً محلياً بأصواتهم، وبلغ معدل التصويت 85.72 في المئة، وفق ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ووفقاً للنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، فقد حصل رجب طيب أردوغان على 52.18 في المئة من الأصوات، وحصل كمال كيليتشدار أوغلو على 47.82 في المئة من الأصوات.يذكر أن الجولة الأولى من الانتخابات جرت في 14 أيار/ مايو 2023، حيث حصد أردوغان 49.52 % من أصوات الأتراك مقابل 44.48 % لكيليتشدار أوغلو، ما استدعى القيام بجولة إعادة يوم 28 مايو، حيث فاز أردوغان بولاية جديدة تستمر حتى عام 2028.