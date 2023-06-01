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الزفاف الملكي.. ضيوف من 70 دولة وأكثر يحضرون حفل زفاف الأمير الحسين

الزفاف الملكي.. ضيوف من 70 دولة وأكثر يحضرون حفل زفاف الأمير الحسين
الأمير الحسين خلال حفل بمناسبة زفافه
رام الله - دنيا الوطن
نفّذت أمانة عمّان الكبرى تجهيزات واستعدادات احتفالا بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مثل تعبيد الطرق وتزيينها بالأشجار والأعلام والرايات وتزيين الساحات.

ونقلت قناة (المملكة) عن مدير الدائرة الإعلامية في أمانة عمّان الكبرى ناصر الرحامنة الخميس، أن عمّان من أنظف المدن والعواصم في العالم، وهذا مشهود به من قبل الجميع.

ولفت النظر إلى أن الاستعدادات كاملة لاستقبال ضيوف الأردن الملك عبد الله، وتوفير كل ما يلزم لذلك سواء بالطرق والزينة والورود وتزيين عمّان بشكل كامل، موضحا أن الضيوف سيحضرون من 70 دولة وأكثر.

وتابع الرحامنة أن "عمّان مستعدة بكل إمكاناتها وطاقتها لاستقبال الضيوف، والعمل على مدار 24 ساعة لتبقى عمّان في عيون الأردنيين والعالم كما هي عاصمة أب الحسين المعروفة بنظافتها".

وأشار إلى أن العمل في هذه المناسبات يكون أكبر، موضحا أن الأمانة وضعت الزينة والأعلام الأردنية في الجزر الوسطية والأشجار بمناسبة عيد الاستقلال وزفاف ولي العهد.

فيما يخص النقل، قال الرحامنة إن المواصلات في حافلات باص عمّان والباص سريع التردد ستكون الخميس مجانية بمناسبة زفاف ولي العهد، مضيفا أن جميع الأماكن سيكون ميسر لها الدخول والخروج وتوفير أماكن للاصطفاف المجهزة بالكامل للمواطنين، إضافة إلى بيوت الشعر.

وأضاف أن الساحات ستكون متوفرة للاصطفاف ولا يوجد مشاكل تذكر بهذا الشأن وجميع الطرق جاهزة لمثل هذا الحدث.

وتابع الرحامنة: "إلى جانب الاحتفالات سيكون هناك ألعاب نارية جميلة جدا، تليق بهذه المناسبة الوطنية التي نعتز ونفتخر بها، وهذه الألعاب النارية ستنطلق من حدائق الملك عبد الله الثاني في المقابلين الساعة الـ 10 مساء وستكون بطريقة رائعة ومختلفة وجميلة".

وبيّن أن "التعليمات كانت واضحة من أمين عمّان بتجهيز الساحات وتنظيفها وتجهيزها بالكامل للمواطنين وجرى تجهيزها بوقت قياسي جدا وتوفير ما يلزم وما هو مطلوب"، موضحا أن لدى "أمانة عمّان الإمكانية لتوفير ما هو مطلوب منها في الوقت المحدد والقياسي".

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