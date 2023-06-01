استعداداً للحرب في الشمال.. غالانت يزور المقرات المهمة ونتنياهو يجري تقييماً أمنياً

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن وزير الجيش يوآف غالانت، كان مشغولاً للغاية خلال الأيام الماضية في إطار مناورة "اللكمة القاضية".

ووفق (القناة 14)، فإن غالانت قام بزيارة المقرات التي ستكون أكثر أهمية في الحرب، وهي مقرات البحرية وقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقسم الإنترنت.

وكانت نفس القناة أكدت أن نتنياهو أجرى الليلة الماضية تقييماً أمنياً في مقر وزارة الجيش، بمشاركة غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ومسؤولين أمنيين آخرين.

وكانت نفس القناة أكدت أن نتنياهو أجرى الليلة الماضية تقييماً أمنياً في مقر وزارة الجيش، بمشاركة غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ومسؤولين أمنيين آخرين.