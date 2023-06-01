واشنطن تحدد شرطها لاستئناف الوساطة في ملف السودان

رام الله - دنيا الوطنقالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها لا تزال مستعدة للقيام بوساطة بين طرفي النزاع في السودان شرط أن يكونوا "جديين" في مسألة الهدنة، بعد انسحاب قوات الدعم السريع من محادثات جدة.وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية خلال زيارة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى أوسلو أن الولايات المتحدة والسعودية "مستعدتان لاستئناف تسهيل المحادثات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع، عندما تظهر القوات بوضوح من خلال أفعالها أنها جدية في التزام وقف إطلاق النار".وقصف الجيش قوات الدعم السريع بالمدفعية الثقيلة في الخرطوم أمس الأربعاء، بعد انسحاب هذه القوات من المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة والسعودية للسماح بإيصال مساعدات إنسانية إلى السودان المهدد بمجاعة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك "انتهاكات خطيرة لوقف إطلاق النار من كلا الجانبين" في النزاع.وأضاف أن "هذه الانتهاكات دفعتنا بصفتنا مسهّل لهذه المحادثات، إلى التساؤل بجدية عما إذا كانت الأطراف مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها نيابة عن الشعب السوداني".