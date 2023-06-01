احتفال بذكرى "تأسيس إسرائيل" في البحرين





وأكد السفير الإسرائيلي ايتان نائيه في خطابه، "أهمية التعاون الآخذ في التزايد بين القطاعات الخاصة والعلاقات بين الأجيال الشابة بين الجانبين"، وفق تعبيره.



رام الله - دنيا الوطنأقامت السفارة الإسرائيلية لدى البحرين الليلة الماضية في العاصمة المنامة، حفلاً بمناسبة ما يسمى "عيد الاستقلال" الـ 75 بحضور مئات الشخصيات بينهم جهات حكومية وسياحية ومسؤولون من القطاع التجاري والقطاع الخاص في مملكة البحرين.وشارك في الحدث أيضا نواب بحرينيون لأول مرة، فيما مثّل الحكومة البحرينية، وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).