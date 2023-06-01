دولي

مجلس النواب الأمريكي يُقر مشروع قانون سقف الدين.. وبايدن يُعلّق

مجلس النواب الأمريكي يُقر مشروع قانون سقف الدين.. وبايدن يُعلّق
مجلس النواب الأمريكي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أقر مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية، الأربعاء، مشروع قانون يعلق العمل حتى الأول من كانون الثاني/ يناير 2025 بسقف الدين العام، وبذلك يُبعد شبح تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وصوت 314 نائباً لمصلحة القانون مقابل 117 نائباً صوتوا ضده، وسيتعين الآن على مجلس الشيوخ إقراره لكي ينشره الرئيس جو بايدن قانوناً نافذاً في غضون خمسة أيام على الأكثر، تحت طائلة تخلف أكبر قوة اقتصادية في العالم عن سداد ديونها. 

وبالإضافة إلى تعليق العمل بسقف الدين العام، يفرض القانون حداً على بعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرة عام 2024، وبزيادة بنسبة 1% في 2025، كما ينص على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط.

بدوره، رّحب بايدن بهذه الخطوة معتبراً أنه بموجب الاتفاق الذي تم بينه وبين الجمهوريين فإن "أيا من المعسكرين لم يحصل على كل ما كان يريده"، مشدداً على أن "الطريق الوحيد للمضي قدما هو تسوية بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

من جهته، قال الجمهوري كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب، إن "إقرار قانون المسؤولية المالية خطوة أولى حاسمة لإعادة أمريكا إلى المسار الصحيح".

وأضاف مكارثي أن هذا القانون "يقوم بما هو ممكن في حكومة منقسمة"، مشدداً على أن مشروع القانون ينص على "أكبر خفض في الميزانية في التاريخ الأمريكي".

بدوره، أكد تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، أنه فور تسلمه مشروع القانون سيحيله على المجلس "في أسرع وقت ممكن حتى نتجنب التخلف عن السداد".

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن خزينة البلاد ستفرغ، يوم الاثنين المقبل، إن لم يرفع سقف الاقتراض أو يتم تعليق العمل به، لذا يجب أن يقر الكونغرس هذا النص ويحيله إلى بايدن لنشره قانوناً نافذاً هذا الأسبوع.

وإذا تم إقرار هذا القانون كما هو متوقع، فإن الطبقة السياسية الأمريكية ستتجنب العودة إلى اللعب على حافة الهاوية حتى العام 2025، أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية العام المقبل.


أخبار ذات صلة

أمريكا: مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون رفع سقف الدين العام

أمريكا: مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون رفع سقف الدين العام

إسرائيل تشكو مناورات حزب الله الأخيرة إلى مجلس الأمن

إسرائيل تشكو مناورات حزب الله الأخيرة إلى مجلس الأمن

تفاصيل لقاء مستشار الأمن القومي الأميركي بنظيره الإسرائيلي

تفاصيل لقاء مستشار الأمن القومي الأميركي بنظيره الإسرائيلي

مخاوف كبيرة.. إسرائيل تستعد لحرب متعددة الجبهات واجتماع مرتقب لكابينيت

مخاوف كبيرة.. إسرائيل تستعد لحرب متعددة الجبهات واجتماع مرتقب لكابينيت

شاهد: جو بايدن يسقط على الأرض مجدداً

شاهد: جو بايدن يسقط على الأرض مجدداً

نتنياهو يُوجه رسالة إلى إيران والمجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي

نتنياهو يُوجه رسالة إلى إيران والمجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي

وزير جيش الاحتلال: الأخطار التي تواجه إسرائيل تتزايد

وزير جيش الاحتلال: الأخطار التي تواجه إسرائيل تتزايد

بينهم طفلان.. مقتل ثلاثة أشخاص بهجوم جوي استهدف العاصمة كييف

بينهم طفلان.. مقتل ثلاثة أشخاص بهجوم جوي استهدف العاصمة كييف

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تحذر من سياسة الاحتلال بالاغتيال التدريجي للأسير المحرر محمد زهران

هيئة الأسرى تحذر من سياسة الاحتلال بالاغتيال التدريجي للأسير المحرر محمد زهران

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

حماس: عمليات المقاومة في الضفة تربك حسابات منظومة الاحتلال

حماس: عمليات المقاومة في الضفة تربك حسابات منظومة الاحتلال

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

الاحتلال يشن حملة مداهمات في الضفة تخللتها اعتقالات ومواجهات

الاحتلال يشن حملة مداهمات في الضفة تخللتها اعتقالات ومواجهات

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح الجمعة؟

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح الجمعة؟

أجواء خماسينية شديدة الحرارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الإثنين المقبل

أجواء خماسينية شديدة الحرارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الإثنين المقبل

فلسطين تحصد ثلاثة مراكز بالمرحلة النصف نهائية بمسابقة &quot;تكنوفيشين&quot; للفتيات

فلسطين تحصد ثلاثة مراكز بالمرحلة النصف نهائية بمسابقة "تكنوفيشين" للفتيات

منوعات

شاهد.. رامز أمير يحتفل بزفافه رغم العاصفة التُرابية

شاهد.. رامز أمير يحتفل بزفافه رغم العاصفة التُرابية

بالفيديو.. خالد سليم يحتفل بتخرج ابنته نور

بالفيديو.. خالد سليم يحتفل بتخرج ابنته نور

بفستان جريء.. نورهان منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بفستان جريء.. نورهان منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تطورات الحالة الصحية للفنان طارق عبد العزيز

تطورات الحالة الصحية للفنان طارق عبد العزيز

بأجواء رومانسية.. شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

بأجواء رومانسية.. شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاهد.. إطلالة ملكية ثانية للأمير الحسين وزوجته

شاهد.. إطلالة ملكية ثانية للأمير الحسين وزوجته

بالفيديو.. محمد عبده وعمر العبداللات يُشعلان زفة الأمير الحسين

بالفيديو.. محمد عبده وعمر العبداللات يُشعلان زفة الأمير الحسين

بالصور.. تفاصيل إطلالة الأميرة رجوة بحفل زفافها الملكي

بالصور.. تفاصيل إطلالة الأميرة رجوة بحفل زفافها الملكي

وسط تشجيع الجمهور.. أحلام تعلن بداية حفظها القرآن الكريم

وسط تشجيع الجمهور.. أحلام تعلن بداية حفظها القرآن الكريم

بسمة بوسيل بعد إعلان أغنيتها الجديدة: &quot;في ناس بيحاولوا يمسحوا كل شيء من صفحتي&quot;

بسمة بوسيل بعد إعلان أغنيتها الجديدة: "في ناس بيحاولوا يمسحوا كل شيء من صفحتي"

عربي

الرياض وواشنطن تعلقان مباحثات جدة بشأن السودان

الرياض وواشنطن تعلقان مباحثات جدة بشأن السودان

الرئيس الأميركي يهنئ الأمير الحسين بمناسبة زفافه.. ماذا قال؟

الرئيس الأميركي يهنئ الأمير الحسين بمناسبة زفافه.. ماذا قال؟

صور وفيديو.. الموكب الأحمر المهيب في زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة

صور وفيديو.. الموكب الأحمر المهيب في زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة

الأردن: مرسوم ملكي بمنح رجوة بلقب أميرة

الأردن: مرسوم ملكي بمنح رجوة بلقب أميرة