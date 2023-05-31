الملك الأردني يهدي الأمير الحسين سيفا هاشميا بمناسبة زفافه

رام الله - دنيا الوطنأهدى الملك الأردني عبدالله الثاني، الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، سيفا من سيوف بني هاشم، خلال مأدبة عشاء أُقيمت في مضارب بني هاشم في الديوان الملكي الهاشمي بمناسبة زفافه حضرها قرابة 4 آلاف مدعو.السيف الذي أهداه الملك لولي العهد هو نسخة عن سيف جلالة الملك عبدالله الأول، الذي صُنع في الحجاز عام 1916، بحسب قناة "المملكة" الأردنية.وصُنع السيف في الأردن خصيصا لمناسبة زفاف ولي العهد، وهو من الحديد المستخرج من الأحجار المحيطة بقلعة عجلون.ونقش على السيف آية قرآنية كريمة "إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ" – آل عمران (160).