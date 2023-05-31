إنارة 26 موقعا أثريا في الأردن بمناسبة زفاف ولي العهد

رام الله - دنيا الوطنقال وزير السياحة والآثار الأردني، مكرم القيسي، إن 26 موقعا أثريا ستتم إضاءتها اعتبارا من؛ بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.وتحدث القيسي لقناة "المملكة" الأردنية عن "إطلاق شعار نفرح بالحسين في المملكة، وعليه فإن دورنا في وزارة السياحة والآثار من ضمن المؤسسات الوطنية الأخرى أن نطبق هذا الشعار على أرض الواقع".وبحسب القيسي: "ستتم إضاءة مجموعة من المواقع الأثرية تشمل كافة محافظات المملكة، حيث ستتم إضاءة 26 موقعا أثريا" بينها جبل القلعة والمدرج الروماني ومبنى دائرة الآثار العامة ومديرية آثار السلط.وستتم إنارة المواقع الأثرية مساء يومي الأربعاء والخميس بحسب القيسي.وذكر القيسي أنه سيتم إقامة حفل في ملعب عمان الدولي بمشاركة 3 نجوم عرب واثنين من الأردن الاثنين، وفي 3 حزيران سيكون هناك حفل للفنان الإماراتي حسين الجسمي في المدرج الروماني وستكون بتذاكر مجانية.