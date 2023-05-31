الجيش السوداني يعلق المشاركة في مفاوضات جدة.. والدعم السريع: ملتزمون

رام الله - دنيا الوطن

علق الجيش السوداني الذي يترأسه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، المشاركة في المفاوضات التي ترعاها السعودية في جدة.







في السياق، عقب الدعم السريع على هذا القرار، مؤكدا التزامه بالمفاوضات، متهما القوات المسلحة بتعمد تعطيل الهدنة.

وأفاد مصدر دبلوماسي سوداني لقناة (العربية) السعودية، بأن الجيش علق مشاركته في مفاوضات جدة للتوصل إلى اتفاق بينه وبين قوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.كما أوضح مسؤول في الحكومة السودانية أن موقف الجيش هذا أتى بسبب عدم تنفيذ الدعم السريع البند الخاص بانسحابهم من المستشفيات، حسب (فرانس برس).وشهدت الخرطوم جولة جديدة من الاشتباكات، حيث سمع دوي طلاق نار متقطع في منطقة المهندسين، فيما أغلق الجيش "كبري الفتيحاب" من جهة أم درمان أمام المركبات، وسط تحليق للطيران الحربي.