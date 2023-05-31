الزفاف الملكي.. بدء احتفالات الأردن بزفاف الأمير الحسين









ويحظى حفل الزفاف باهتمام إعلامي كبير محليا وإقليميا ودوليا، وستتولى محطات التلفزة بث الاحتفالات على الهواء مباشرة.



وتشهد محافظات المملكة العديد من الفعاليات احتفاء بمناسبة الزفاف.



إقرأ أيضاً.. من هم أبرز الملوك والشخصيات التي ستحضر زفاف ولي العهد الأردني؟ ويحظى حفل الزفاف باهتمام إعلامي كبير محليا وإقليميا ودوليا، وستتولى محطات التلفزة بث الاحتفالات على الهواء مباشرة.وتشهد محافظات المملكة العديد من الفعاليات احتفاء بمناسبة الزفاف.

رام الله - دنيا الوطنتبدأ اليوم الأربعاء وعلى مدى يومين، احتفالات الأردن الرسمية بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف.ويقيم الملك عبدالله الثاني في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي مأدبةَ عشاء بهذه المناسبة يحضرها ما يزيد عن 4000 مدعو من أبناء المجتمع الأردني.وابتهاجا بهذه المناسبة، يتخلل المأدبة فقرات تبرز تنوع التراث الأردني وأصالته من شعر وغناء وأهازيج، وفق ما نقلت قناة (المملكة).وبدأ ضيوف الأردن الوصول إلى العاصمة عمّان لحضور احتفالات الأردن، إذ يحضرها قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.