نتنياهو: مساعٍ لتمرير مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات

رام الله - دنيا الوطنعقب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، على عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (حرميش) شمال طولكرم.وقال نتنياهو: إن الجيش سيحاسب منفذي العمليات، مشددًا أن إسرائيل ستواصل القيام بكل ما هو مطلوب لمحاربة عمليات إطلاق النار، وفق زعمه.وأكد أنه سيعمل كل ما بوسعه لتمرير مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات، بحسب هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وأمس، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، مقتل المستوطن مئير تمري في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة(حرميش) شمال طولكرم.وأوضحت أن "عملية إطلاق النار نُفذت من سيارة مسرعة وأسفرت عن إصابة تمري بجروح خطيرة قرب بلدة قفين شمال طولكرم".وقالت (القناة 14)، إن "سيارة المنفذ اجتازت سيارة المستوطن وأطلقت النار عليه وانسحبت نحو باقة الشرقية".