العاهل الأردني يهنئ أردوغان ويؤكد حرصه على توسيع التعاون مع تركيا

رام الله - دنيا الوطنهنأ الملك عبدالله الثاني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة إعادة انتخابه.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العاهل الأردني، مع أردوغان أكد خلاله عمق العلاقات الأردنية التركية والحرص على توسيع التعاون في المجالات كافة، وفق ما نقلت قناة (المملكة).وجدد الزعيمان تأكيدهما على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالحهما، وتعزيزا للاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.وعبر العاهل الأردني عن خالص أمنياته للرئيس أردوغان بالتوفيق في خدمة بلاده والشعب التركي.