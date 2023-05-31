أعضاء كونغرس يهاجمون طالبة عربية لانتقادها إسرائيل في حفل جامعي بنيويورك

هاجم أعضاء كونغرس وسياسيون في ولاية نيويورك، فتاة أمريكية من أصول عربية بعد أن انتقدت دولة الاحتلال واستمرارها في إطلاق القنابل والرصاص بشكل عشوائي على المصلين، وقتل الكبار والصغار ومهاجمة الجنائز والمقابر، خلال كلمتها في حفل التخريج السنوي لكلية القانون في جامعة مدينة نيويورك CUNY.







وقالت الطالبة فاطمة محمد، عبر منبر الجامعة، إن إسرائيل تقوم بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون، وتواصل مشروعها الاستيطاني وطرد السكان الفلسطينيين من منازلهم، مشيرة إلى أن الصمت لم يعد مقبولاً.

رام الله - دنيا الوطنكما ودفع خطاب فاطمة محمد، العشرات من السياسيين والمنظمات الداعمة لدولة الاحتلال إلى المطالبة بوقف تمويل الجامعة، حيث وصف الخطاب بـ "بالمعادي للسامية".