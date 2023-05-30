دولي

قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي يصل تل أبيب

قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي يصل تل أبيب
قائد القيادي المركزية للجيش الأميركي مايكل كوريلا في مقر وزارة الجيش في تل أبيب
رام الله - دنيا الوطن
وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال مايكل كوريلا إلى تل أبيب صباح اليوم في زيارة تستمر ثلاثة أيام.


ووفق المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن الزيارة تهدف للاطلاع على مناورة هيئة الأركان المشتركة "اللكمة القاضية".

كما شارك في تقييمات للوضع مع رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، في مقر وزارة الجيش، وناقشا التعاون مع الجيش الأمريكي وتعميق القدرات العملياتية المشتركة وخطط العمل وتنسيق العمليات.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، بدء تنفيذ الجيش مناورات عسكرية للاستعداد إلى معركة واسعة متعددة الجبهات.

وقال المتحدث باسم الجيش: إن مناورات هيئة الأركان "اللكمة القاضية" بدأت اليوم وستستمر لأسبوعين، كما وستحاكي القتال متعدد الساحات برا وبحرا وجوا وفي السايبر.

وأكمل: "سيتم خلال المناورات فحص قدرة الجيش الإسرائيلي على الاستعداد لمعركة طويلة الأمد في عدة جبهات".

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