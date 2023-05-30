الولايات المتحدة تعلن موقفها بشأن الهجمات داخل روسيا

أكدت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء، معارضتها تنفيذ هجمات داخل روسيا، ولكنها حملت موسكو مسؤولية الحرب مع أوكرانيا.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "بشكل عام لا نؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا. نركز على تزويد أوكرانيا بالمعدات والتدريب الذي تحتاجه لاستعادة السيادة على أراضيها"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وأضاف: أن الولايات المتحدة "ما زالت تقيم ما حدث في موسكو"، حيث استُهدفت أبنية سكنية لأول مرة منذ بدأت روسيا هجومها على أوكرانيا.



وحمل المتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف المسؤولية.





رام الله - دنيا الوطن