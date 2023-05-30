الأردن: العثور على جثة فتى بعد 24 ساعة من فقدانه في محافظة الزرقاء

عُثر في محافظة الزرقاء الأردنية، اليوم الثلاثاء، على جثة فتى، بعد 24 ساعة من فقدانه.





رام الله - دنيا الوطنوقال الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، أن العمل المتواصل للفرق المختصة والجهود الكبيرة التي بُذِلتْ في عمليات البحث والتفتيش مكنتهم من العثور على الفتى، متوفى داخل مجرى سيل.وتؤكد مديرية الأمن العام مرة أخرى بعدم الاقتراب من برك تجمع مياه الأمطار نظراً لِما تشكله من خطر على الأشخاص، لا سيما المناطق الجنوبية والشرقية والصحراوية من المملكة والتي تُعد من أكثر الأماكن لتجمع مياه الأمطار.