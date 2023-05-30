بن غفير: حملات شرطية مكثفة لمحاربة الجريمة والعصابات





وشدد أن "الميزانيات التي تلقاها جهاز الأمن العام ستتيح المجال لجهاز الشرطة بمواصلة هذه الحملات".

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، إن هناك ارتفاعًا في الحملات الشرطية لمكافحة أعمال العنف والجريمة لاسيما ظاهرة فرض الاتاوة ومكافحة عصابات الجريمة المنظمة.وجاءت تصريحات بن غفير خلال حديثه للصحفيين أثناء جولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، قام بها في قرية "طوبا الزنغرية"، بمنطقة الجليل.وقال بن غفير: "لقد نجحنا بإحباط 28 محاولة لارتكاب جريمة قتل، هذا إلى جانب اعتقال العشرات من متسببي الجريمة".