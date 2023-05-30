السودان: اختفاء آلاف الأطنان من المساعدات الأممية

رام الله - دنيا الوطنكشفت السودان، اليوم الثلاثاء، فقدان آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية، بسبب عمليات النهب والسرقة، هذا ما أكده برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.وقال مدير البرنامج، إيدي رو، إن 17 ألف طن متري من المساعدات الغذائية فقدت في أعمال النهب التي تفجرت منذ بدء القتال بين الجيش والدعم السريع قبل ستة أسابيع.وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن مطلع مايو الجاري، أن منتجات غذائية مخصصة للمحتاجين، تقدر قيمتها بما يتراوح بين 13 و14 مليون دولار، تعرضت للنهب منذ اندلاع الصراع.كما وأوضح حينها أن "النهب في البلاد متفشٍ، وأن بعض التقارير عن سرقة إمدادات برنامج الأغذية العالمي، ما زالت قيد التحقيق".وأضاف في تصريحات سابقة أن "نحو 17 ألف طن تعرضت للنهب، بعضها في مستودعاتنا والبعض الآخر من شاحنات، وهذا يعادل ما بين 13 إلى 14 مليون دولار، في صورة كلفة الطعام فحسب، نتلقى كل يوم تقريباً تقارير عن عمليات نهب أخرى".