الجيش اللبناني يحرر المُختطف السعودي ويوقف المتورطين

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، تحرير المواطن السعودي الذي اختفى في بيروت قبل يومين.وأفاد الجيش في بيان اليوم الثلاثاء، بأن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري، بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، موضحًا أنه تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف.وفي الحال، هنأ رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، الجيش على الجهد الذي بذله للإفراج عن المواطن السعودي، وتوقيف المتورطين.كما جدد الجيش التأكيد على ضرورة ضبط الوضع الأمني وعدم السماح بحصول أي تهديد يطال أمن اللبنانيين أو الرعايا المتواجدين في البلاد.وشدد على حرص السلطات اللبنانية على عودة جميع الرعايا العرب إلى البلاد، ومنع أي تهديد يطالهم، بالإضافة إلى منع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقا لأي عمل يهدد أمن الدول العربية وسلامتها.وكان وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أكد في مداخلة مع قناة (العربية)، مساء أمس، أن القوى الأمنية تتابع قضية السعودي المختطف، مشدداً على أن هذه الجريمة تمس علاقة لبنان مع الدول العربية والأشقاء.كما أوضح في حينه أن هاتف المخطوف رصد في أكثر من منطقة بالعاصمة بيروت، إلا أنه نفى رصد إشارة هاتف على طريق منطقة البقاع أو في الضاحية الجنوبية، وفق ما أشيع سابقاً.من جهتها، أعلنت السفارة السعودية لدى لبنان في بيان لها مساء أمس، تلقيها بلاغاً من ذوي أحد المواطنين، الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد 28 مايو 2023.ومع أن الحادث ليس الأول من نوعه لاسيما في الفترة الأخيرة، إثر تدهور الوضع الاقتصادي، إلا أنه نادراً ما شهد لبنان في السنوات الأخيرة عمليات خطف لرعايا عرب أو أجانب.يشار إلى أن العلاقة بين السعودية ولبنان كانت شهدت قبل سنتين بعض التوترات، وقررت المملكة في 29 أكتوبر 2021 استدعاء سفيرها وليد البخاري للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة، كما حثت مواطنيها على عدم السفر إلى بيروت في حينه حفاظاً على أمنهم.