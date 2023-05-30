عربي

الجيش اللبناني يحرر المُختطف السعودي ويوقف المتورطين

الجيش اللبناني يحرر المُختطف السعودي ويوقف المتورطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، تحرير المواطن السعودي الذي اختفى في بيروت قبل يومين.

وأفاد الجيش في بيان اليوم الثلاثاء، بأن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري، بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، موضحًا أنه تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف.

وفي الحال، هنأ رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، الجيش على الجهد الذي بذله للإفراج عن المواطن السعودي، وتوقيف المتورطين.

كما جدد الجيش التأكيد على ضرورة ضبط الوضع الأمني وعدم السماح بحصول أي تهديد يطال أمن اللبنانيين أو الرعايا المتواجدين في البلاد.

وشدد على حرص السلطات اللبنانية على عودة جميع الرعايا العرب إلى البلاد، ومنع أي تهديد يطالهم، بالإضافة إلى منع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقا لأي عمل يهدد أمن الدول العربية وسلامتها.

وكان وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أكد في مداخلة مع قناة (العربية)، مساء أمس، أن القوى الأمنية تتابع قضية السعودي المختطف، مشدداً على أن هذه الجريمة تمس علاقة لبنان مع الدول العربية والأشقاء.

كما أوضح في حينه أن هاتف المخطوف رصد في أكثر من منطقة بالعاصمة بيروت، إلا أنه نفى رصد إشارة هاتف على طريق منطقة البقاع أو في الضاحية الجنوبية، وفق ما أشيع سابقاً.

من جهتها، أعلنت السفارة السعودية لدى لبنان في بيان لها مساء أمس، تلقيها بلاغاً من ذوي أحد المواطنين، الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد 28 مايو 2023.

ومع أن الحادث ليس الأول من نوعه لاسيما في الفترة الأخيرة، إثر تدهور الوضع الاقتصادي، إلا أنه نادراً ما شهد لبنان في السنوات الأخيرة عمليات خطف لرعايا عرب أو أجانب.

يشار إلى أن العلاقة بين السعودية ولبنان كانت شهدت قبل سنتين بعض التوترات، وقررت المملكة في 29 أكتوبر 2021 استدعاء سفيرها وليد البخاري للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة، كما حثت مواطنيها على عدم السفر إلى بيروت في حينه حفاظاً على أمنهم.

أخبار ذات صلة

كيف اختتم حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين؟

كيف اختتم حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين؟

الرياض وواشنطن تعلقان مباحثات جدة بشأن السودان

الرياض وواشنطن تعلقان مباحثات جدة بشأن السودان

الرئيس الأميركي يهنئ الأمير الحسين بمناسبة زفافه.. ماذا قال؟

الرئيس الأميركي يهنئ الأمير الحسين بمناسبة زفافه.. ماذا قال؟

صور وفيديو.. الموكب الأحمر المهيب في زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة

صور وفيديو.. الموكب الأحمر المهيب في زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة

الأردن: مرسوم ملكي بمنح رجوة بلقب أميرة

الأردن: مرسوم ملكي بمنح رجوة بلقب أميرة

شاهد: لحظة عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين ورجوة السيف

شاهد: لحظة عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين ورجوة السيف

الزفاف الملكي.. ضيوف من 70 دولة وأكثر يحضرون حفل زفاف الأمير الحسين

الزفاف الملكي.. ضيوف من 70 دولة وأكثر يحضرون حفل زفاف الأمير الحسين

واشنطن تحدد شرطها لاستئناف الوساطة في ملف السودان

واشنطن تحدد شرطها لاستئناف الوساطة في ملف السودان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تحذر من سياسة الاحتلال بالاغتيال التدريجي للأسير المحرر محمد زهران

هيئة الأسرى تحذر من سياسة الاحتلال بالاغتيال التدريجي للأسير المحرر محمد زهران

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

حماس: عمليات المقاومة في الضفة تربك حسابات منظومة الاحتلال

حماس: عمليات المقاومة في الضفة تربك حسابات منظومة الاحتلال

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

الاحتلال يشن حملة مداهمات في الضفة تخللتها اعتقالات ومواجهات

الاحتلال يشن حملة مداهمات في الضفة تخللتها اعتقالات ومواجهات

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح الجمعة؟

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح الجمعة؟

أجواء خماسينية شديدة الحرارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الإثنين المقبل

أجواء خماسينية شديدة الحرارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الإثنين المقبل

فلسطين تحصد ثلاثة مراكز بالمرحلة النصف نهائية بمسابقة &quot;تكنوفيشين&quot; للفتيات

فلسطين تحصد ثلاثة مراكز بالمرحلة النصف نهائية بمسابقة "تكنوفيشين" للفتيات

منوعات

شاهد.. رامز أمير يحتفل بزفافه رغم العاصفة التُرابية

شاهد.. رامز أمير يحتفل بزفافه رغم العاصفة التُرابية

بالفيديو.. خالد سليم يحتفل بتخرج ابنته نور

بالفيديو.. خالد سليم يحتفل بتخرج ابنته نور

بفستان جريء.. نورهان منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بفستان جريء.. نورهان منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تطورات الحالة الصحية للفنان طارق عبد العزيز

تطورات الحالة الصحية للفنان طارق عبد العزيز

بأجواء رومانسية.. شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

بأجواء رومانسية.. شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاهد.. إطلالة ملكية ثانية للأمير الحسين وزوجته

شاهد.. إطلالة ملكية ثانية للأمير الحسين وزوجته

بالفيديو.. محمد عبده وعمر العبداللات يُشعلان زفة الأمير الحسين

بالفيديو.. محمد عبده وعمر العبداللات يُشعلان زفة الأمير الحسين

بالصور.. تفاصيل إطلالة الأميرة رجوة بحفل زفافها الملكي

بالصور.. تفاصيل إطلالة الأميرة رجوة بحفل زفافها الملكي

وسط تشجيع الجمهور.. أحلام تعلن بداية حفظها القرآن الكريم

وسط تشجيع الجمهور.. أحلام تعلن بداية حفظها القرآن الكريم

بسمة بوسيل بعد إعلان أغنيتها الجديدة: &quot;في ناس بيحاولوا يمسحوا كل شيء من صفحتي&quot;

بسمة بوسيل بعد إعلان أغنيتها الجديدة: "في ناس بيحاولوا يمسحوا كل شيء من صفحتي"

عربي

الرياض وواشنطن تعلقان مباحثات جدة بشأن السودان

الرياض وواشنطن تعلقان مباحثات جدة بشأن السودان

الرئيس الأميركي يهنئ الأمير الحسين بمناسبة زفافه.. ماذا قال؟

الرئيس الأميركي يهنئ الأمير الحسين بمناسبة زفافه.. ماذا قال؟

صور وفيديو.. الموكب الأحمر المهيب في زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة

صور وفيديو.. الموكب الأحمر المهيب في زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة

الأردن: مرسوم ملكي بمنح رجوة بلقب أميرة

الأردن: مرسوم ملكي بمنح رجوة بلقب أميرة