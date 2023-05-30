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وزير الخارجية المصري يتوجه إلى المجر بزيارة ثنائية لتعزيز العلاقات

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى المجر بزيارة ثنائية لتعزيز العلاقات
سامح شكري
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، توجه إلى العاصمة المجرية بودابست في إطار زيارة ثنائية تستهدف تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين. 

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه  من المقرر أن يلتقي شكري خلال الزيارة مع وزير خارجية المجر، حيث سيجري مباحثات تستهدف تناول مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر والمجر وسبل تعزيز التعاون القائم، بالإضافة إلى التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما سيعقب المباحثات مؤتمر صحفي مشترك.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن تلك الزيارة تأتي في إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتستهدف البناء على الزيارات الناجحة المتبادلة، والتي كان أبرزها مؤخراً استقبال السيد رئيس الجمهورية للسيد رئيس وزراء المجر بالقاهرة في فبراير ومارس الماضيين، والتي شملت التوقيع على اتفاق الشراكة الاستراتيجية، فضلاً عن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.

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