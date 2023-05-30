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دولي

روسيا: أوكرانيا شنت هجومًا بالمسيّرات على منشآت في موسكو

روسيا: أوكرانيا شنت هجومًا بالمسيّرات على منشآت في موسكو
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية شنت هجومًا بطائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو.

وأشارت الدفاع في بيانها إلى أن ثماني طائرات مسيرة شاركت في الهجوم على موسكو وتم إسقاطها جميعا.

كما وأضافت أن خمس طائرات مسيرة أخرى تم إسقاطها في مقاطعة موسكو بواسطة نظام الدفاع الجوي "بانتسير -إس".

وأكدت الدفاع أنه تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة في موسكو من خلال استخدام وسائل الحرب الإلكترونية، مما افقد المسيرات السيطرة وانحرفت عن أهدافها، بحسب وكالة (سبوتنيك).

وأفادت سلطات الطوارئ في موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، بقيام عدد من الطائرات المسيرة باستهدف مبنينين سكنيين في جنوب وغرب موسكو.

وأشارت في بيانها إلى أن إحدى الطائرات المسيرة استهدفت مبنى سكنيا في شارع برافسويوزنايا جنوب موسكو وأخرى شارع أتلاسوفا غرب موسكو، ما أدى إلى حطام في واجهة المبنيين.

بدوره، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن طائرات مسيرة هاجمت بعض مناطق العاصمة واصطدمت بمبان سكنية وأسفرت عن أضرار طفيفة دون وقوع خسائر في الأرواح.

وأكد سوبيانين أن جميع خدمات الطوارئ في المدينة موجودة في مكان الحادث.

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