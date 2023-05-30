مباشر | #تغطية_صحفية: مناورات كبرى لحزب الله وجيش الاحتلال... هل اقتربت الحرب الكبرى؟

شؤون فلسطينية

المتطرف غليك يقود اقتحام المستوطنين إلى الأقصى

المتطرف غليك يقود اقتحام المستوطنين إلى الأقصى
المتطرف غليك يقود اقتحام المستوطنين إلى الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
قاد عضو كنيست المتطرف يهودا غليك، اليوم الثلاثاء، اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بقيادة المتطرف غليك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه،.واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل" المزعوم.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات، وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيّا ومكانيا.

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