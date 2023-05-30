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شؤون فلسطينية

التعليم العالي وبيالارا تطلقان جائزة الإعلام الشبابي لعام 2023

التعليم العالي وبيالارا تطلقان جائزة الإعلام الشبابي لعام 2023
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا"، اليوم الثلاثاء، جائزة الإعلام الشبابي لعام 2023م.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي شارك فيه وكيل الوزارة بصري صالح، والمديرة العامة لبيالارا هانيا البيطار، وعدد من أساتذة الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وطاقم وزارة التعليم العالي وبيالارا.

تهدف الجائزة إلى تشجيع طلبة الإعلام ورفع مستوى مشاركتهم المجتمعية والنقابية، من خلال إنتاج الأفلام القصيرة والمحتويات الإعلامية المرئية التي تتضمن بيانات رقمية حول القضايا التي تتعلق بحقوقهم، وحقوق الشباب عموماً، وغيرها من القضايا المجتمعية من المنظور الإعلامي المهني؛ للتأثير الإيجابي في المجتمع.

وتستهدف الجائزة طلبة الإعلام في الجامعات المشاركة في مشروع "تواصل، الصحفيون الشباب يدافعون عن حقوقهم" وهي جامعات: بيرزيت، والعربية الأمريكية، وفلسطين، والنجاح الوطنية، والقدس المفتوحة، وفلسطين التقنية – خضوري، وجامعة غزة، والكلية العصرية الجامعية.

للاطلاع على كامل التفاصيل الخاصة بالجائزة والمشاركة فيها: pyalara.org/trend/964.html

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