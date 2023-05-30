مصر وتركيا تتفقان على ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء

رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة.بدوره، أعرب الرئيس التركي المعاد انتخابه أردوغان، عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من الرئيس المصري السيسي.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسان أكدا على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين.وأضاف "في ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء".