بالصور: اندلاع حريق ضخم داخل مركز تجاري بالقاهرة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق ضخم بمركز تجاري في منطقة التجمع في القاهرة، حيث أظهرت لقطات فيديو امتداد النيران على كامل واجهة المبنى.وقامت طواقم الإنقاذ والدفاع المدني بالسيطرة على النيران بعد فرض طوق أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة.واستمعت النيابة إلى شهود عيان وقت اندلاع الحريق وأمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص ومعرفة السبب الحقيقي لاندلاع الحريق. وفق (مصراوي)وطلبت النيابة التحريات والاستعلام من الجهة المعنية عن حجم الخسائر، والأسباب المحتملة لنشوب الحريق.وتحقق النيابة العامة بموقع الحادث، واستمعت إلى الشهود، وأمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص ومعرفة أسباب الحريق.