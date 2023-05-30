جيش الاحتلال يدعي: تلقينا تعليمات صريحة بعدم تطبيق القانون بشأن حومش

رام الله - دنيا الوطنادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه تلقى توجيهًا صريحًا يأمره بعدم تطبيق القانون والسماح بنقل البؤرة الاستيطانية (حومش) في ساعات الليل، خلافًا للقانون الذي ينص على أن المباني لا يمكن نصبها بدون عملية منظمة.ووفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية التي نقلت عن الجيش قوله: "قام طلاب المدرسة الدينية، ليلة الأحد والاثنين، بنقل البؤرة إلى موقع دائم في عملية جرت بساعات الليل بمشاركة المتطوعين الذين جاؤوا للمساعدة وبفضل تبرعات تم جمعها من إسرائيل والعالم".وأكد الجيش أنه "تلقى تعليمات واضحة بعدم إنفاذ القانون، بعد أن أوضح من قبل أنه لن يوقف هذه الخطوة التي تتعارض مع القانون، ما لم يتلقى تعليمات صريحة من المستوى السياسي بعدم وقف التحرك، وجاءت مثل هذه التعليمات ليلاً".وفي الأيام القليلة الماضية، أوضح للمستوى السياسي أنه "لا يمكنه تجاهل القانون وينوي منع وصول آليات العمل إلى البؤرة، لهذا السبب طلب الجيش توجيهًا صريحًا من المستوى السياسي إذا طلب منه التصرف بشكل مختلف، أي عدم تطبيق القانون الذي يفترض أن يسمح بوضع المباني دون عملية إدارية منظمة".