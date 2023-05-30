شؤون فلسطينية

إصابة مواطنين وأخذ قياسات منزلين خلال اقتحام الاحتلال نابلس

إصابة مواطنين وأخذ قياسات منزلين خلال اقتحام الاحتلال نابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب نحو 46 مواطنا بالرصاص والرضوض والاختناق، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات كبيرة اقتحمت مخيم عسكر وداهمت منزل الشهيد حسن قطناني وأخذت مقاساته، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في شارع الاتحاد منطقة الجبل الشمالي، وأخذت قياسات منزل الشهيد حسام سليم، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأكد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، أن طواقم الإسعاف تعاملت مع نحو 46 إصابة خلال اقتحام نابلس، واحدة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأخرى سقوط و44 حالة اختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع.

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