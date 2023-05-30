هرتسوغ يتوجه إلى أذربيجان وسط إجراءات أمنية مشددة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الرئيس الإسرائيلي غادر إسرائيل بزيرة رسمية إلى أذربيجان لمدة يومين.



ووفق ما أوردته قناة (كان) الإسرائيلية، فإن الرئيس هرتسوغ يغادر البلاد متوجها في زيارة رسمية إلى أذربيجان، وذلك بدعوة من الرئيس الأذري إلهام علييف.



في حين قال موقع (واي نت) الإسرائيلي، "الزيارة تكتسب أهمية خاصة وأن أذربيجان مجاورة لحدود إيران، حيث اتخذت إجراءات أمنية مشددة ونشرت الآلاف من العناصر في الشوارع تحسبًا لأي محاولة إيرانية لتخريب الزيارة خاصة في ظل حالة التوتر الأمنية ما بين طهران وتل أبيب.



وأشار الموقع إلى أن الشاباك سيشارك في توفير الحماية الأمنية الكاملة للرئيس الإسرائيلي خلال تواجده في أذربيجان.



وسيلتقي هرتسوغ خلال زيارته أذربيجان، مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.



وقال هرتسوغ قبيل اقلاعه، "علينا أن نتذكر أنه إلى جانب العلاقات التجارية، وما وراء العلاقات التاريخية، فإن أذربيجان هي جارة إيران .. إيران هي عامل غير مستقر في المنطقة التي تحاول باستمرار اتخاذ إجراءات ضد دولة إسرائيل وضد التحالف النامي السلام والأمن في المنطقة وسأناقش هذا بالتأكيد".





رام الله - دنيا الوطن