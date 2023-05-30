طقس فلسطين: كتلة هوائية حارة تضرب البلاد نهاية الأسبوع

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون طقس فلسطين، اليوم الثلاثاء، غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.







هذه الليلة: يكون طقس فلسطين غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

رام الله - دنيا الوطنوأوضحت الدائرة أنيكون غدا الأربعاء غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وتتأثر البلاد يوم الخميس بكتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد، ويكون الجو حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.والجمعة، تكون الأجواء خماسينية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة ومغبرة أحيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية ويحتمل في ساعات المساء والليل سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين يومي الخميس والجمعة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.