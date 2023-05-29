الرئيس عباس يُهاتف أردوغان ويهنئه عقب فوزه برئاسة تركيا

رام الله - دنيا الوطنهاتف الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، نظيره رجب طيب أردوغان، مهنئا بفوزه في انتخابات الرئاسة التركية.وأعرب الرئيس عباس، عن أسمى عبارات التهاني القلبية والتبريكات الأخوية، لمناسبة فوز نظيره أردوغان وإعادة انتخابه رئيسا لجمهورية تركيا الشقيقة لولاية حكم رئاسية جديدة، وفوز حزبه العتيد "حزب العداله والتنمية" بالمرتبة الأولى في البرلمان التركي، وفوز تحالف الجمهور الذي يقوده الحزب بالأغلبية في البرلمان.كما عبر عن اعتزازه بعلاقات الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين، مثمنا مواقف الرئيس أردوغان المبدئية والثابتة في دعم شعبنا وقضيته العادلة.وأكد الرئيس عباس التطلع لاستمرار العمل والتنسيق الأخوي المشترك في كل ما من شأنه خدمة مصالح الشعبين اللذين تجمعهما أواصر أخوية متينة، وخدمة قضايا أمتنا وبما يحقق أهدافها العادلة وتطلعاتها المشروعة.