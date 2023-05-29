شؤون فلسطينية

السوداني يستقبل وفد اتحاد كتاب فيتنام في زيارة لفلسطين

السوداني يستقبل وفد اتحاد كتاب فيتنام في زيارة لفلسطين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني، اليوم الإثنين، وفد اتحاد كتاب فيتنام برئاسة الشاعر نغوين كوانغ تهيوو، وبحضور نائبيه الشاعر تران دانغ خهوا والشاعر والكاتب نغوين فونغ، وأربعة من كبار كتاب فيتنام.

ورحب السوداني بوفد اتحاد الكتاب الفيتناميين، مؤكدا عمق العلاقة التاريخية بين الثورة الفلسطينية والثورة الفيتنامية، "حيث إن دعم فيتنام لفلسطين لم يتوقف من قبل ومن بعد، وما زلنا نذكر العام 1981 حيث زار الشاعر المناضل خالد أبو خالد رحمه الله والشهيد ناجي العلي رحمه الله فيتنام ووقعا اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين واتحاد كتاب فيتنام".

وأضاف السوداني: بعد هذه الاتفاقية لم يتم التواصل الثقافي مع فيتنام، وهذه الزيارة التاريخية لوفد اتحاد كتاب فيتنام لفلسطين تشكل نقطة ربط متينة لاستعادة الفعل الثقافي بين فلسطين وفيتنام، شاكرين الجهود الكبيرة التي بذلها سفير دولة فلسطين لدى فيتنام سعدي الطميزي، لتتحقق هذه الزيارة لفلسطين ووصل ما انقطع على الصعيد الثقافي. إذ تؤسس هذه الزيارة لاستراتيجية ثقافية محمولة على عمق العلاقة وامتدادها ولتبادل ثقافي وترجمة عكسية تجسّد حضور فلسطين في المشهد الثقافي الفيتنامي وحضور الثقافة والثورة الفيتنامية في المشهد الثقافي الفلسطيني.

من جانبه، قال رئيس اتحاد كتاب فيتنام الشاعر نغوين كوانغ تهيوو: "إن زيارة فلسطين تاريخية بالنسبة لنا، لأنها المرة الأولى التي نزور فيها دولة عربية. وعندما قررنا الزيارة كانت فلسطين هي أول بلد نزوره تأكيداً على عمق العلاقات الثنائية وانتمائنا لفلسطين قضية وثقافة، ونحن سعداء بوجودنا هنا للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وأضاف: "لقد شاهدنا الحواجز على الحدود أثناء عبورنا إلى فلسطين، ولكن كل هذا التعب زال عندما وصلنا إلى فلسطين، وفلسطين ستنتصر، شاكرين لاتحاد كتاب فلسطين ولسفارة فلسطين في فيتنام جهودهما لإنجاح هذه الزيارة ولنكون هنا مع فلسطين وقضيتها، وسنعمل على نقل مشاهداتنا عبر إبداعنا وكتاباتنا للمشهد الثقافي ومثقفي فيتنام تعبيرا عن دعمنا وإسنادنا للقضية الفلسطينية وثقافتها المقاومة".

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