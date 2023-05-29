شؤون فلسطينية

غنام: هجمات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم تتم بموافقة قوات الاحتلال

غنام: هجمات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم تتم بموافقة قوات الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، إن اعتداءات عصابات المستوطنين على شعبنا الأعزل وعلى ممتلكاته وتصعيد عربدتهم، هو نتيجة للضوء الأخضر الممنوح لهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تتبادل الأدوار معهم.

ونبهت غنام، خلال جولة تفقدية لها في بلدة دير دبوان شرق رام الله، مساء اليوم، اطمأنت خلالها على أهالي البلدة الذين تعرضوا لهجوم من قبل مستوطنين، من مخاطر مواصلة هذه الاعتداءات والهجمات على المواطنين العزل، مندددة بالصمت العالمي المريب عن هذه الجرائم.

وكان مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، قد هاجموا المواطنين في منطقة "الشيخ عمار" جنوب شرق البلدة، ما أدى لإصابة أربعة منهم، كما أحرقوا أراضي مزروعة بالقمح، وحاولوا إحراق منزل المواطن ماهر غنام، واعتدوا على عدد من المنازل ومركبات المواطنين، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية فيها.

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