تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس الإسرائيلي وأردوغان

رام الله - دنيا الوطنهاتف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مساء يوم الإثنين، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان وتباحثا العلاقات المشتركة.وقال هرتسوغ: "تحدثت مساء اليوم مع الرئيس التركي أردوغان، وهنأته بفوزه في الانتخابات، وقلت له بأنني أتوقع استمرار نمو العلاقات المشتركة".وأكمل: "أكدنا على أهمية مواصلة العمل معًا للحفاظ على الاستقرار وتعزيز السلام الإقليمي وتعميق التعاون المثمر بل وأعربنا عن أملنا في أن نلتقي قريبًا".ويأتي الاتصال في أعقاب فوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أمس الأحد بولاية رئاسية ثانية.