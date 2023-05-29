راصد جوي يُوضح تطورات طقس فلسطين الأيام المقبلة

رام الله - دنيا الوطنتحدث الراصد الجوي، ليث العلامي، مساء يوم الإثنين، حول تطوراتخلال الأيام المقبلة.وقال العلامي: إن درجات حرارة ربيعية مقبولة يومي الثلاثاء والأربعاء، وكتلة هوائية حارة الخميس تشتد يوم الجمعة المقبل.وأفادت دائرة الأرصاد الجوية بأنيوم غد يكون غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها العام.أما يوم الأربعاء، يكونغائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح لأعلى من معدلها العام بقليل.