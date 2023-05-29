راصد جوي يُوضح تطورات طقس فلسطين الأيام المقبلة
تحدث الراصد الجوي، ليث العلامي، مساء يوم الإثنين، حول تطورات طقس فلسطين خلال الأيام المقبلة.
وقال العلامي: إن درجات حرارة ربيعية مقبولة يومي الثلاثاء والأربعاء، وكتلة هوائية حارة الخميس تشتد يوم الجمعة المقبل.
وأفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن طقس فلسطين يوم غد يكون غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها العام.
أما يوم الأربعاء، يكون طقس فلسطين غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح لأعلى من معدلها العام بقليل.
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