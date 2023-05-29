وزير الحكم المحلي يفتتح مشاريع بقيمة 6 مليون شيكل في قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح مجموعة من المشاريع الحيوية في محافظة قلقيلية بقيمة 6 شيكل خلال زيارته لتسع هيئات محلية فيها، نفذتها الوزارة لصالح هذه الهيئات.وشملت المشاريع تأهيل شارع وطرق داخلية في مدينة قلقيلية، وحديقة في بلدة حبلة وتزويد بيت التعبئة في واد الرشا بمحولات كهربائية، وتفقد مجمع خدمات في بلدة راس عطية، وتأهيل شبكة الصرف الصحي في تجمع العزب الغربي، وتأهيل وتوسيع شبكة الكهرباء في بلدة كفر ثلث، وافتتاح شارع ودوار في بلدة جينصافوط، وتأهيل طرقداخلية في بلدات، حجة، باقة الحطب، وفرعتا.وخلال الزيارة التي رافقه فيها محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة، ووفد من الوزارة ضم الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية خالد اشتيه ومدير عام حكم محلي قلقيلية سامر خماش ومدير عام المشاريع محمد القاضي، ومدير عام العلاقات العامة صايل حنون، وطاقم من المديرية، أكد الصالح أن هذه المشاريع تساهم في دعم المواطنين وتعزيز صمودهم بأرضهم، وتشجع المزارعين على الاستثمار بالأراضي المهددة، وتعمل على تحسين البنية التحتية في مناطق الهيئات المحلية.وأشاد الوزير بصمود أهالي محافظة قلقيلية وانغراسهم بأرضهم ودفاعهم عنها، فهي محاصرة بالمستوطنات وتعاني من اجراءات الاحتلال ومستوطنيه.وأكد أن الحكومة الفلسطينية تسعى دوما لتعزيز صمود المواطنين من خلال المشاريع التنموية ومشاريع البنى التحتية، مضيفًا أنه خلال الجولة تم الاطلاع على احتياجات الهيئات المحلية وأولوياتها.بدوره، ثمن المحافظ الجهود التي تقوم بها وزارة الحكم المحلي ودورها الهام في تطوير عمل الهيئات المحلية، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تساهم في مواجهة التحديات الناتجة عن اجراءات الاحتلال الظالمة والمتمثلة في الجدار والاستيطانوالإجراءات اليومية بحق المواطنين.وأكد أن هذا الواقع وهذه التحديات تتطلب المزيد من الدعم بما يتناسب مع حجم التحدي الوطني الذي تخوضه المحافظة، مستعرضا واقع الهيئات المحلية واحتياجاتها من مشاريع تنموية تساهم في تعزيز صمود المواطنين.وكان الصالح قد استهل زيارته بلقاء عقد في دار المحافظة التقى خلاله المحافظ وامين سر حركة فتح محمود ولويل، ورئيس بلدية قلقيلية فيصل شريم، ورئيس الغرفة التجارية طارق شاور، وجرى خلال اللقاء مناقشة واقع المحافظة واحتياجاتهاوالتحديات التي تواجهها.