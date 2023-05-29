الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة الشهيد خروشة في نابلس

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، عزمه هدم منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة من سكان مخيم عسكر في نابلس.ووقع قائد الجيش بالضفة الغربية يهودا فوكس على قرار الهدم بعد رفض محكمة إسرائيلية الاستئناف الذي تقدمت به منظمات حقوقية بالنيابة عن عائلة خروشة.وأعدمت قوات الاحتلال خروشة في مخيم جنين في السابع من مارس/ آذار الماضي، بعد أن لاحقته لأسابيع إثر اتهامه بتنفيذ عملية إطلاق نار في حوارة بالسادس والعشرين من فبراير/ شباط الماضي.وتعتقل قوات الاحتلال ثلاثة من أبناء خروشة الذين تتهمهم بمساعدة والدهم في العملية والتخطيط لها واخفائه.