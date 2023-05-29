تطورات السودان: حالة هدوء نسبي بالخرطوم في آخر ساعات الهدنة

رام الله - دنيا الوطنتعيش العاصمة السودانية الخرطوم، حالة من الهدوء النسبي في ظل دخول اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد بين الجيش وقوات الدعم السريع، ساعاته الأخيرة اليوم الاثنين.وأبلغ شهود عيان أن الهدوء ساد مناطق واسعة من العاصمة، لكنهم أشاروا إلى سماع أصوات إطلاق نار في جنوب الخرطوم وتحليق طيران الجيش في سماء العاصمة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بحسب ما نقلت قناة (العربية).وفي وقت سابق، قال سكان إنهم "سمعوا دوي اشتباكات كثيفة ومتواصلة في أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم قبل ساعات من انتهاء اتفاق الهدنة الهش، الذي وفر بعض الهدوء في الصراع المستمر منذ ستة أسابيع، لكنه أتاح وصول القليل فقط من المساعدات الإنسانية".واستمرت الاشتباكات من أمس الأحد وحتى اليوم في جنوب وغرب أم درمان، إحدى المدن الثلاث المتجاورة التي تشكل ولاية الخرطوم.كما قال سكان في جنوب الخرطوم على الضفة الأخرى لنهر النيل، إن هناك اشتباكات وقعت في وقت متأخر من مساء الأحد.الجدير بالذكر أن الصراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اندلع في 15 نيسان/ أبريل الماضي، مما أسفر عن مقتل المئات وفرار ما يقرب من 1.4 مليون شخص من ديارهم.