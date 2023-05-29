شؤون فلسطينية

التعليم العالي تحذر من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية الغير مرخصة

التعليم العالي تحذر من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية الغير مرخصة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية، اليوم، اجتماعاً مع رؤساء وممثلي مكاتب الخدمات الجامعية المعتمدة لدى الوزارة.

جاء ذلك لبحث موضوعات عدة، بما فيها التركيز على جودة الخدمات التي تقدّمها هذه المكاتب، لتنظيم توفير القبولات للطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج على نفقتهم الخاصة.

وحضر الاجتماع، مدير عام المنح والخدمات الطلابية د. شادي الحلو، ومدير عام التعليم الجامعي أ. رائد بركات، ومدير دائرة مكاتب الخدمات الجامعية أ. نانسي عاكف، ومدير دائرة شؤون الجامعات أ. صابرين مزهر.

وناقشت الوزارة مع المكاتب التعليمات والأنظمة التي يجب الالتزام بها، بما فيها الحرص على ضرورة التأكد من أن الجامعة أو البرنامج التعليمي الذي سيلتحق به الطالب/ة معتمد ومعترف به لدى وزارة "التعليم العالي".

وفي هذا السياق، أكد الحلو وبركات على أهمية أن توفّر المكاتب نشرةً حديثة حول الخدمات التي تُقدّمها للطلبة والتخصصات والدُول والجامعات التي تتعامل معها ومواقعها الإلكترونية، إضافةً لنشرة حول أنظمة التعليم، وأسس القبول، والتسجيل، والرسوم الدراسيّة، وتكاليف المعيشة في البلد الذي يرغب الطالب/ة بالدراسة فيه.

وشدّدا على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة المتعلقة بمعدلات القبول، لافتةً إلى أنه لا يجوز لأي مكتب قبول أي طلب للحصول على مقعد للدراسة؛ يخالف المعدلات المعتمدة لدى الوزارة، وأنه بإمكان الطلبة وأولياء الأمور الاطلاع على قائمة الجامعات الخارجية المعتمدة لدى الوزارة من خلال الرابط https://bit.ly/2SoMdIK.

كما حذّر الحلو وبركات؛ الطلبة وأولياء الأمور من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة، وأنه بالإمكان الاطلاع على المكاتب المعتمدة لدى الوزارة من خلال الرابط الآتي في موقعها الإلكتروني https://bit.ly/35c0bjU.

أخبار ذات صلة

وزير الحكم المحلي يفتتح مشاريع بقيمة 6 مليون شيكل في قلقيلية

وزير الحكم المحلي يفتتح مشاريع بقيمة 6 مليون شيكل في قلقيلية

الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة الشهيد خروشة في نابلس

الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة الشهيد خروشة في نابلس

التعليم العالي تحذر من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية الغير مرخصة

التعليم العالي تحذر من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية الغير مرخصة

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح الأربعاء

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح الأربعاء

السفير دبور يلتقي مديرة شؤون وكالة أونروا في لبنان

السفير دبور يلتقي مديرة شؤون وكالة أونروا في لبنان

فتح تعقب على اعتقال الاحتلال لعدد من كوادرها بالقدس

فتح تعقب على اعتقال الاحتلال لعدد من كوادرها بالقدس

اشتية يصل القاهرة في زيارة رسمية مع وفد وزاري

اشتية يصل القاهرة في زيارة رسمية مع وفد وزاري

القوى الوطنية تُصدر بيانًا عقب اجتماع لبحث التطورات السياسية

القوى الوطنية تُصدر بيانًا عقب اجتماع لبحث التطورات السياسية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي يفتتح مشاريع بقيمة 6 مليون شيكل في قلقيلية

وزير الحكم المحلي يفتتح مشاريع بقيمة 6 مليون شيكل في قلقيلية

السفير دبور يلتقي مديرة شؤون وكالة أونروا في لبنان

السفير دبور يلتقي مديرة شؤون وكالة أونروا في لبنان

أبو زيد يطلع ممثلي اليابان وجايكا على مشاريع ديوان الموظفين

أبو زيد يطلع ممثلي اليابان وجايكا على مشاريع ديوان الموظفين

مجموعة الاتصالات تجدد العهد مع المنتخب الفدائي لموسم 2023/2024

مجموعة الاتصالات تجدد العهد مع المنتخب الفدائي لموسم 2023/2024

الجمعية العمومية للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها السنوي

الجمعية العمومية للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها السنوي

غزة: لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الداخلية

غزة: لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الداخلية

الديمقراطية تصدر بياناً عقب العدوان الإسرائيلي على سوريا

الديمقراطية تصدر بياناً عقب العدوان الإسرائيلي على سوريا

بلدية غزة تصدر تنويهاً للمواطنين وأصحاب المنشآت بمحيط مستشفى الشفاء

بلدية غزة تصدر تنويهاً للمواطنين وأصحاب المنشآت بمحيط مستشفى الشفاء

منوعات

بالصور.. مايا دياب تخطف الأنظار بفستان مثير وجذاب

بالصور.. مايا دياب تخطف الأنظار بفستان مثير وجذاب

هل ارتبطت دينا الشربيني بتامر حسني؟

هل ارتبطت دينا الشربيني بتامر حسني؟

مدير أعمال شيرين يعلن اعتذاره عن العمل معها بشكل مفاجئ

مدير أعمال شيرين يعلن اعتذاره عن العمل معها بشكل مفاجئ

طالع.. فنانون يحيون حفلاً غنائياً بمناسبة زفاف ولي العهد

طالع.. فنانون يحيون حفلاً غنائياً بمناسبة زفاف ولي العهد

حسن شاكوش يكشف سبب أزمته مع ريم طارق

حسن شاكوش يكشف سبب أزمته مع ريم طارق

بالفيديو.. الظهور الأول لسمية الألفي بعد أزمتها مع السرطان

بالفيديو.. الظهور الأول لسمية الألفي بعد أزمتها مع السرطان

شاهد.. تامر حسني يغني &quot;هدلعني&quot; داخل طائرة ويُشعل الأجواء

شاهد.. تامر حسني يغني "هدلعني" داخل طائرة ويُشعل الأجواء

بعد زواج استمر ثلاثة أعوام.. طلاق بشرى من زوجها رسمياً

بعد زواج استمر ثلاثة أعوام.. طلاق بشرى من زوجها رسمياً

شيرين عبد الوهاب تتصدر الترند بعد حفلها في جدة

شيرين عبد الوهاب تتصدر الترند بعد حفلها في جدة

طالع التفاصيل: حكم جديد في قضية زينة وأحمد عز

طالع التفاصيل: حكم جديد في قضية زينة وأحمد عز

عربي

تطورات السودان: حالة هدوء نسبي بالخرطوم في آخر ساعات الهدنة

تطورات السودان: حالة هدوء نسبي بالخرطوم في آخر ساعات الهدنة

الرباط: ثلاث اتفاقيات جديدة بين إسرائيل والمغرب في مجال النقل والمواصلات

الرباط: ثلاث اتفاقيات جديدة بين إسرائيل والمغرب في مجال النقل والمواصلات

العاهل الأردني يهنئ أردوغان

العاهل الأردني يهنئ أردوغان

وزير الخارجية المصري: مهتمون بآلية التعاون الثلاثي مع العراق والأردن

وزير الخارجية المصري: مهتمون بآلية التعاون الثلاثي مع العراق والأردن