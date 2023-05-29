شؤون فلسطينية

فتح تعقب على اعتقال الاحتلال لعدد من كوادرها بالقدس

فتح تعقب على اعتقال الاحتلال لعدد من كوادرها بالقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) اعتقال الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، لعدد من كوادرها في مدينة القدس، أثناء إجراء قرعة الحج المقدّمة من الرئيس محمود عبّاس لأبناء شعبنا في القدس، مُحمّلة إياه المسؤوليّة عن تداعيات تصعيده المتواصل بحقّ شعبنا.

وقالت حركة "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم، إنّ استهداف الاحتلال المتواصل لكوادر الحركة ومناضليها في مدينة القدس، يأتي ضمن محاولات فرض أمر واقع، يتمثل بطمس الهويّة العربيّة والفلسطينيّة لمدينة القدس، عبر تسارع إجراءات الاحتلال التهويديّة للمدينة، وإطلاق العنان لمستوطنيه كي يستبيحوا المسجد الأقصى المبارك، واجتماع حكومة الاحتلال المكوّنة من عتاة المستوطنين في نفق أسفل المسجد.

وأكّدت أنّ "اعتقال كوادرها واستهدافهم لن يثني الحركة ومناضليها عن ممارسة دورهم التاريخيّ والطليعيّ في الدفاع عن العاصمة الأبديّة لدولة فلسطين، مردفة أنّ الحركة تخوض اشتباكا ميدانيا مع الاحتلال ومنظومته الإرهابيّة".

واعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم، عددا من كوادر حركة "فتح" إقليم القدس، من المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عاهد الرشق، وإياد بشير، وأحمد جلاجل، وهشام شقير، لمنعهم من إجراء قرعة الحج المقدمة من الرئيس محمود عباس لأبناء شعبنا في القدس.

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