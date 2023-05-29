إعلام إسرائيلي: احتدام الخلافات بين المعارضة حول لجنة تعيين القضاة

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة إسرائيلية، مساء يوم الإثنين، احتدام الخلافات بين أحزاب المعارضة في إسرائيل بشأن لجنة تعيين القضاة.ووفق صحيفة (معاريف)، فإن الخلافات احتدمت على الرغم من أن رئيس (كنيست)، أمير أوحانا، لم يعلن بعد موعد الانتخابات للمندوبين والموعد النهائي لتقديم الترشيحات كما هو مطلوب، ولم يتم الاتفاق بشكل نهائي على إجراء الانتخابات يوم 14 حزيران/ يونيو المقبل.وأفادت الصحيفة بأن ما وصفته بـ "الملحمة" في لجنة تعيين القضاة تثير صراعا داخل المعارضة، وذلك بعد أن تواردت الأخبار أنه من المتوقع أن تجتمع اللجنة قريبا بتركيبتها الحالية.وقالت: إن هذه المعلومات تسببت باحتدام الصراع الداخلي بين أحزاب المعارضة، في ظل الخلافات وعدم التوافق بشأن ترشيح المعارضة لمندوبها في لجنة تعيين القضاة.ودعا رئيس المعارضة، يائير لبيد، الذي يترأس حزب (يش عتيد) إلى الوحدة خلف المرشح من حزبه عضو (كنيست) كارين إلهرار، التي أشغلت في السابق منصب وزيرة الطاقة الإسرائيلية.كما وزعم أن تقسيم أصوات المعارضة بمثابة هدية إلى وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة القانون والدستور في (كنيست)، سيمحا روتمان.وفي المقابل، وجه أعضاء (كنيست) من حزب (التحالف الوطني) الذي يترأسه بيني غانتس، انتقادات إلى لبيد وتصريحاته، وقالوا إن "تصريحات لبيد بمثابة هدف ذاتي وإضرار ومساس بوحدة المعارضة، ومكافأة لأحزاب الائتلاف الحكومي".وقرر حزب (العمل) برئاسة ميراف ميخائيلي، ترشيح عضو (كنيست) إفرات رايتن، وهي محامية وتتواجد حاليا كممثل في اللجنة.وفي المقابل، يتجه (المعسكر الوطني) إلى ترشيح عضو (كنيست) بنينا تامانو-شطا، التي أشغلت في السابق منصب وزيرة استيعاب الهجرة، إلى عضوية لجنة تعيين القضاة، التي قد تحظى أيضا بدعم أصوات أعضاء من الائتلاف الحكومي، بحسب تقديرات الصحيفة.وردا على ذلك، كتب لبيد تغريدة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا يمكن للمعارضة أن تدمر نفسها مرة أخرى، وأناشد أعضاء المعارضة عدم تقسيم الأصوات والوقوف وراء كارين إلهرار ودعمها، كممثلتنا في لجنة تعيين القضاة، لا يمكن التفكير في منح ليفين وروتمان مثل هذه الهدية وتقسيم التصويت".