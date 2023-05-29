شؤون فلسطينية

جماهير جنين تشيع جثمان الشهيد أشرف إبراهيم

جماهير جنين تشيع جثمان الشهيد أشرف إبراهيم
جماهير جنين تشيع جثمان الشهيد أشرف إبراهيم
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير غفيرة، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد العقيد أشرف محمد أمين إبراهيم (38 عاماً)، في مدينة جنين.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، بعد إلقاء عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، حيث لف بعلم فلسطين وتقدم المسيرة قادة وممثلو عن جهاز المخابرات الفلسطينية والأجهزة الأمنية وحركة فتح والقوى والفصائل والفعاليات.

وجابت المسيرة، شوارع مدينة جنين وسط ترديد الهتافات الوطنية المنددة بالاحتلال والداعية باستمرار المقاومة وتصعيدها والثأر بدماء الشهداء.

وروي جثمان الشهيد إبراهيم الثرى، في مقبرة الحي الشرقي لمدينة جنين.

واستشهد إبراهيم متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين فجر اليوم.

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