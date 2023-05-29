شؤون فلسطينية

أبو زيد يطلع ممثلي اليابان وجايكا على مشاريع ديوان الموظفين

أبو زيد يطلع ممثلي اليابان وجايكا على مشاريع ديوان الموظفين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس ديوان الموظفين العام، رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة، الوزير موسى أبو زيد، اليوم الإثنين، مع ممثل اليابان لدى فلسطين يوئيتشي ناكاشيما، والممثل العام لمكتب جايكا هوشي متسوتاكا، آفاق التعاون.

وأطلع أبو زيد، السفير ناكاشيما وممثل جايكا على أهم المشاريع التي يعمل ديوان الموظفين العام والمدرسة الوطنية للإدارة على إنجازها والتي ستبصر النور قريباً بالشراكة مع الدول الصديقة، والتي تهدف لنقل الخبرة لجميع دول العالم سواء كان في الشمال أو الجنوب.

 كما رافق أبو زيد، والمدير التنفيذي للمدرسة الوطنية الوكيل وجدي زياد، الوفد الياباني في جولة تفقدية للقاعات التدريبية، للتعرف على البرامج التدريبية النوعية التي تقدمها المدرسة الوطنية وأنشطتها المختلفة التي تستهدف موظفي القطاعات العاملة في الدولة، كما اطّلع على إمكانياتها وتجهيزاتها من مساحات واسعة وخضراء وقاعات تدريبية ومكتبة.

بدوره، شكر ممثل اليابان أبو زيد والوكيل وجدي زياد على الاستضافة في المدرسة الوطنية والاطلاع على عملها عن كثب من خلال عرض قدمه مدير عام التدريب في المدرسة الوطنية عصام دنادنة، شارحاً كافة مراحل تأسيس المدرسة الوطنية وبنائها، وأهم برامجها التدريبية والشراكات المحلية والإقليمية والدولية.

وقال السفير ناكاشيما: لمسنا الاهتمام العالي بموظفي الدولة والإدارة العامة، من خلال تدريب الكوادر الفلسطينية الشابة، ونتطلع من خلال نقاشنا مع أبو زيد للتعاون مع ديوان الموظفين والمدرسة الوطنية، إضافة لعقد لقاءات حوار مع موظفي الدولة لتبادل الخبرات والحديث عن التجربة اليابانية في الإدارة.

بدوره، قال أبو زيد: إن اللقاء باكورة تعاون بين المؤسستين (المدرسة الوطنية وديوان الموظفين) والدولة الصديقة اليابان، وإضافة نوعية للزيارات التي قامت بها العديد من الشخصيات العالمية للمدرسة الوطنية.

وأضاف، إن هذا اللقاء سيضعنا على درب أهم البرامج التي سوف ننفذها في الفترات القادمة، والتي ستصب في جعل الخدمات المقدمة من ديوان الموظفين العام تتمتع بالاستدامة وقادرة على تحقيق الصمود للموارد البشرية في ظل التحولات التي تطرأ على هذا المجال لا سيما في عالم منفتح على الذكاء الاصطناعي.

أخبار ذات صلة

جماهير جنين تشيع جثمان الشهيد أشرف إبراهيم

جماهير جنين تشيع جثمان الشهيد أشرف إبراهيم

أبو زيد يطلع ممثلي اليابان وجايكا على مشاريع ديوان الموظفين

أبو زيد يطلع ممثلي اليابان وجايكا على مشاريع ديوان الموظفين

تفاصيل لقاء حسين الشيخ بممثل الاتحاد الأوروبي

تفاصيل لقاء حسين الشيخ بممثل الاتحاد الأوروبي

مجموعة الاتصالات تجدد العهد مع المنتخب الفدائي لموسم 2023/2024

مجموعة الاتصالات تجدد العهد مع المنتخب الفدائي لموسم 2023/2024

الجمعية العمومية للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها السنوي

الجمعية العمومية للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها السنوي

تحذيرات من مخططات استيطانية ممنهجة تستهدف الضفة الغربية والقدس

تحذيرات من مخططات استيطانية ممنهجة تستهدف الضفة الغربية والقدس

غزة: لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الداخلية

غزة: لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الداخلية

الديمقراطية تصدر بياناً عقب العدوان الإسرائيلي على سوريا

الديمقراطية تصدر بياناً عقب العدوان الإسرائيلي على سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو زيد يطلع ممثلي اليابان وجايكا على مشاريع ديوان الموظفين

أبو زيد يطلع ممثلي اليابان وجايكا على مشاريع ديوان الموظفين

مجموعة الاتصالات تجدد العهد مع المنتخب الفدائي لموسم 2023/2024

مجموعة الاتصالات تجدد العهد مع المنتخب الفدائي لموسم 2023/2024

الجمعية العمومية للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها السنوي

الجمعية العمومية للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها السنوي

غزة: لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الداخلية

غزة: لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الداخلية

الديمقراطية تصدر بياناً عقب العدوان الإسرائيلي على سوريا

الديمقراطية تصدر بياناً عقب العدوان الإسرائيلي على سوريا

الفريق الأهلي يُصدر ورقة حول سياسة الحكومة بإدارة الموازنة للعام 2023

الفريق الأهلي يُصدر ورقة حول سياسة الحكومة بإدارة الموازنة للعام 2023

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل منذ مطلع العام الجاري من أريحا نحو 170 مواطنًا

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل منذ مطلع العام الجاري من أريحا نحو 170 مواطنًا

التربية تشارك بأعمال الدورة الـ 107 لطلبة الأراضي المحتلة بالقاهرة

التربية تشارك بأعمال الدورة الـ 107 لطلبة الأراضي المحتلة بالقاهرة

منوعات

بالصور.. مايا دياب تخطف الأنظار بفستان مثير وجذاب

بالصور.. مايا دياب تخطف الأنظار بفستان مثير وجذاب

هل ارتبطت دينا الشربيني بتامر حسني؟

هل ارتبطت دينا الشربيني بتامر حسني؟

مدير أعمال شيرين يعلن اعتذاره عن العمل معها بشكل مفاجئ

مدير أعمال شيرين يعلن اعتذاره عن العمل معها بشكل مفاجئ

طالع.. فنانون يحيون حفلاً غنائياً بمناسبة زفاف ولي العهد

طالع.. فنانون يحيون حفلاً غنائياً بمناسبة زفاف ولي العهد

حسن شاكوش يكشف سبب أزمته مع ريم طارق

حسن شاكوش يكشف سبب أزمته مع ريم طارق

بالفيديو.. الظهور الأول لسمية الألفي بعد أزمتها مع السرطان

بالفيديو.. الظهور الأول لسمية الألفي بعد أزمتها مع السرطان

شاهد.. تامر حسني يغني &quot;هدلعني&quot; داخل طائرة ويُشعل الأجواء

شاهد.. تامر حسني يغني "هدلعني" داخل طائرة ويُشعل الأجواء

بعد زواج استمر ثلاثة أعوام.. طلاق بشرى من زوجها رسمياً

بعد زواج استمر ثلاثة أعوام.. طلاق بشرى من زوجها رسمياً

شيرين عبد الوهاب تتصدر الترند بعد حفلها في جدة

شيرين عبد الوهاب تتصدر الترند بعد حفلها في جدة

طالع التفاصيل: حكم جديد في قضية زينة وأحمد عز

طالع التفاصيل: حكم جديد في قضية زينة وأحمد عز

عربي

العاهل الأردني يهنئ أردوغان

العاهل الأردني يهنئ أردوغان

وزير الخارجية المصري: مهتمون بآلية التعاون الثلاثي مع العراق والأردن

وزير الخارجية المصري: مهتمون بآلية التعاون الثلاثي مع العراق والأردن

صور وفيديو.. مصرع شخص جراء سيول داهمت محافظة العقبة بالأردن

صور وفيديو.. مصرع شخص جراء سيول داهمت محافظة العقبة بالأردن

عدوان إسرائيلي جديد على سوريا

عدوان إسرائيلي جديد على سوريا