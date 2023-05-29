أبو زيد يطلع ممثلي اليابان وجايكا على مشاريع ديوان الموظفين

بحث رئيس ديوان الموظفين العام، رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة، الوزير موسى أبو زيد، اليوم الإثنين، مع ممثل اليابان لدى فلسطين يوئيتشي ناكاشيما، والممثل العام لمكتب جايكا هوشي متسوتاكا، آفاق التعاون.







وأطلع أبو زيد، السفير ناكاشيما وممثل جايكا على أهم المشاريع التي يعمل ديوان الموظفين العام والمدرسة الوطنية للإدارة على إنجازها والتي ستبصر النور قريباً بالشراكة مع الدول الصديقة، والتي تهدف لنقل الخبرة لجميع دول العالم سواء كان في الشمال أو الجنوب.

رام الله - دنيا الوطنكما رافق أبو زيد، والمدير التنفيذي للمدرسة الوطنية الوكيل وجدي زياد، الوفد الياباني في جولة تفقدية للقاعات التدريبية، للتعرف على البرامج التدريبية النوعية التي تقدمها المدرسة الوطنية وأنشطتها المختلفة التي تستهدف موظفي القطاعات العاملة في الدولة، كما اطّلع على إمكانياتها وتجهيزاتها من مساحات واسعة وخضراء وقاعات تدريبية ومكتبة.بدوره، شكر ممثل اليابان أبو زيد والوكيل وجدي زياد على الاستضافة في المدرسة الوطنية والاطلاع على عملها عن كثب من خلال عرض قدمه مدير عام التدريب في المدرسة الوطنية عصام دنادنة، شارحاً كافة مراحل تأسيس المدرسة الوطنية وبنائها، وأهم برامجها التدريبية والشراكات المحلية والإقليمية والدولية.وقال السفير ناكاشيما: لمسنا الاهتمام العالي بموظفي الدولة والإدارة العامة، من خلال تدريب الكوادر الفلسطينية الشابة، ونتطلع من خلال نقاشنا مع أبو زيد للتعاون مع ديوان الموظفين والمدرسة الوطنية، إضافة لعقد لقاءات حوار مع موظفي الدولة لتبادل الخبرات والحديث عن التجربة اليابانية في الإدارة.بدوره، قال أبو زيد: إن اللقاء باكورة تعاون بين المؤسستين (المدرسة الوطنية وديوان الموظفين) والدولة الصديقة اليابان، وإضافة نوعية للزيارات التي قامت بها العديد من الشخصيات العالمية للمدرسة الوطنية.وأضاف، إن هذا اللقاء سيضعنا على درب أهم البرامج التي سوف ننفذها في الفترات القادمة، والتي ستصب في جعل الخدمات المقدمة من ديوان الموظفين العام تتمتع بالاستدامة وقادرة على تحقيق الصمود للموارد البشرية في ظل التحولات التي تطرأ على هذا المجال لا سيما في عالم منفتح على الذكاء الاصطناعي.