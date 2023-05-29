الجمعية العمومية للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها السنوي

رام الله - دنيا الوطنعقدت الجمعية العمومية للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين اجتماعها السنوي، برئاسة د. رياض الزعنون، رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة، ومدير المركز وأعضاء الجمعية العمومية، وبحضور مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، المستشار يعقوب الغندور والأستاذ حمدي العبسي.افتتح الاجتماع د. رياض الزعنون، رئيس مجلس الإدارة، مرحباً بالحضور وموجهاً الشكر للمستشار يعقوب الغندور، مراقب الشركات، والأستاذ حمدي العبسي على جهودهما وتعاونهما لعقد الاجتماع.تضمن جدول الأعمال ما يلي: 1) إقرار التقرير الإداري لعام 2022 المقدم من مجلس الإدارة؛ 2) إقرار تقرير مدقق الحسابات لعام 2022؛ 3) إبراء ذمة رئيس وأعضاء هيئة المديرين عن العام 2022؛ 4) انتخاب مدقق حسابات لعام 2023؛ 5) استقالة هيئة المديرين الحالية؛ و6) انتخاب هيئة مديرين جديدة.وقد أقرت الجمعية العمومية التقرير الإداري المقدم من مجلس الإدارة للعام 2022. كما أقرت تقرير مدقق الحسابات المقدم من شركة تدقيق الحسابات للعام 2022، وهي شركة آرنست ويونغ.وبعد إبراء ذمة رئيس وأعضاء هيئة المديرين عن العام 2022، أعادت الجمعية العمومية انتخاب شركة آرنست ويونغ مدققاً لحسابات المركز لعام 2023.وقدمت هيئة المديرين الحالية استقالاتهم للجمعية العمومية، وأجريت انتخابات لعضوية هيئة مديرين جديدة، حيث جرى انتخاب كل من: د. رياض الزعنون، أ. جبر وشاح، د. مخيمر أبو سعدة، أ. هاشم الثلاثيني، أ. نادية ابو نحلة، أ. هبة عكيلة، وأ. راجي الصوراني.وعقد أعضاء مجلس الإدارة المنتخب اجتماعاً لتوزيع المناصب، حيث أعيد انتخاب د. رياض الزعنون، رئيساً لمجلس الإدارة، فيما انتخب د. مخيمر أبو سعدة، نائباً للرئيس.