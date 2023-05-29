غزة: لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الداخلية

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي، بغزة، جلسة استماع لوكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، لمناقشة بعض الملفات والقضايا التي تخص عمل وزارته.وحضر الجلسة رئيس اللجنة النائب د. مروان أبو راس، ومقرر اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، وأعضاء اللجنة النائب يونس أبو دقة، والنائب د. يونس الأسطل.فيما رافق وكيل وزارة الداخلية، الوكيل المساعد سامي نوفل، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي محمود أبو وطفة، والمراقب العام لوزارة الداخلية ماهر بنات، والمدير العام لوحدة التواصل والمتابعة سهير الشنطي، والمدير العام للشؤون العامة بالوزارة أيمن عايش.وثمنت اللجنة جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي، وخاصة في أوقات الحروب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وناقشت اللجنة بعض القضايا التي تهم المواطنين والتي منها حوادث الطرق ودور الوزارة في الحد منها، وكذلك الوضع الأمني في قطاع غزة، والعديد من المواضيع الهامة التي تخص الأمن والسلامة المجتمعية.كما ناقشت اللجنة آلية التعامل مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية المتعلقة بوزارة الداخلية وأجهزتها.وتابعت اللجنة دور جهاز الدفاع المدني في التعامل مع محطات تعبئة الغاز العشوائية، مثمنة جهودهم في السيطرة على الحريق الذي وقع في النصيرات.وبحثت اللجنة عددًا من شكاوى المواطنين المتعلقة بعمل الوزارة، وضرورة التواصل المستمر والإجابة على مراسلات اللجنة من قبل الوزارة.وفي ختام اللقاء ثمنت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي الجهد الذي تبذله الوزارة في جميع المجالات.