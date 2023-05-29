الديمقراطية تصدر بياناً عقب العدوان الإسرائيلي على سوريا

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، أدانت فيه العدوان الإسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق، فجر اليوم، وقالت: إنه" يشكل تأكيداً صارخاً، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الخطر الحقيقي على أمن المنطقة".وقالت الجبهة الديمقراطية: إن "العدوان الآثم، يأتي في أعقاب سلسلة من الانفراجات السياسية في الإقليم، أهمها المصالحة الإيرانية – السعودية، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وانعقاد القمة العربية بحضور كافة الأعضاء، والتحركات لأجل إنهاء الأزمة في سوريا، ولبنان، واليمن".وقالت الجبهة الديمقراطية: إن "العدوان على سوريا، يتواصل على يد دولة الاحتلال في الوقت الذي لا تكف عن ارتكاب الجرائم ضد شعبنا في الأراضي المحتلة، وتطوير مشاريعها الاستعمارية الاستيطانية".ودعت الجبهة الديمقراطية "المجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته في ردع دولة الاحتلال، وهي التي لا تستطيع العيش إلا في ظل الحروب العدوانية على شعوب المنطقة".