شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: تدنيس الاحتلال للأقصى يتطلب وقفة حازمة من شعبنا وأمتنا لنصرته وحمايته

رام الله - دنيا الوطن
دعا النائب نايف الرجوب، الفلسطينيين لتكثيف تواجدهم في المسجد الأقصى، لوقف التمادي الإسرائيلي عليه.

وقال الرجوب إن "أطماع اليهود في الأقصى لا تخفى على أحد، فهم بين الفينة والأخرى يجسون نبض المسلمين وخاصة الفلسطينيين ليروا منزلة المسجد الأقصى عندهم واستعدادهم للدفاع عنه ودفع الظلم والضرر الواقع عليه".

وأضاف: "إذا وجدوا أمة نائمة لا جرم أنهم سيواصلون جرائمهم ضد الأقصى لهدمه وبناء الهيكل وإذا وجدوا أمة تدفع الأذى وتستعد لرد الاعتداء عنه سوف يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على الاعتداء عل الأقصى".

وأكد أن "الاحتلال يحاول بشكل مستمر الاعتداء على الأقصى وتدنيسه، ما يتطلب وقفة حازمة وجادة من كل المسلمين ليس من شعب فلسطين وحدة لمنع الاحتلال من تماديه".

وتابع: "المطلوب من كل المسلمين أن يكون لهم موقف حازم وجاد تجاه المسجد الأقصى وأن يضعوه على رأس الأولويات".

كما دعا "الفلسطينيين أن يكثفوا تواجدهم في المسجد الأقصى وأن يكثروا من شد الرحال إليه لعرقة التمادي الإسرائيلي عليه".

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