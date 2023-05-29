حماس تنعى الشهيد أشرف الشيخ إبراهيم

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد اأشرف محمد الشيخ إبراهيم (37 عاماً)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال في اشتباك مسلّح خلال اقتحام مدينة جنين، صباح اليوم الإثنين.وعزت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الإثنين، "ذوي الشهيد ومحبيه، داعية رفاقه من عناصر الأجهزة الأمنية للسير على دربه في التصدي لقوات الاحتلال وتصويب البندقية نحو صدر العدو".وباركت حركة حماس "التصدي البطولي الذي قاده مقاومونا وثوار شعبنا في جنين البطولة، وخوضهم اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الفاشي".وأكدت أن "شعبنا الصامد البطل سيجعل من جرائم الاحتلال كابوساً يلاحق جنوده ومستوطنيه، وأن أيادي أبطالنا ستبقى على الزناد وأعينهم تترصد العدو، حتى تُرفع اليد الآثمة عن قدسنا وأقصانا، ونيل شعبنا الحرية واستعادة حقوقه الوطنية كافة".