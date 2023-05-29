شاهد: هجوم جوي روسي جديد على العاصمة الأوكرانية









رام الله - دنيا الوطنشن الجيش الروسي هجوما جويا جديداً على العاصمة الأوكرانية، كييف، للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.ورجح الجيش الأوكراني استخدام الجيش الروسي لصاروخ "إسكندر"، الذي أطلق من المناطق الشمالية تجاه كييف، فيما أعلن إسقاط كل الصواريخ الروسية التي استهدفت العاصمة، قبل بلوغ أهدافها.وسمع دوي 10 انفجارات على الأقل في كييف بعدما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية مجددا صواريخ ومسيرات روسية ليلا، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وتحدث رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عن انفجارات "في أحياء في وسط" المدينة، وهو أمر نادر الحصول خلال النهار، ودعا السكان إلى "البقاء في الملاجئ".ولفت كليتشكو إلى أن أجهزة الطوارئ تعمل على إطفاء حطام الصواريخ المشتعل على الطريق في منطقة أوبولونسكي شمال كييف.من جهتها، أكدت الإدارة العسكرية في كييف "تفعيل أنظمة الدفاع الجوي"وقال سلاح الجو الأوكراني، اليوم، إنه أسقط 29 من أصل 35 طائرة مسيرة، و37 من أصل 40 صاروخ كروز، أطلقتها روسيا خلال الليل.وأضاف سلاح الجو على قناته على تيليغرام أن روسيا استهدفت منشآت عسكرية وبنية تحتية مهمة بهجماتها الاثنين.